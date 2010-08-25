В Одессе убили украинского националиста

Сегодня ночью в Одессе, на Соборной площади, был убит украинский националист. Милиция задержала его друга, который был с погибшим во время нападения. Убийцы не найдены, передает ЛИГАБизнесинформ со ссылкой на пресс-служба партии «Братство». Парень получил ножевые ранения, несовместимые с жизнью. Его внутренние органы были разбросаны по асфальту. По информации политсилы, милиция скрывает это преступление. Напомним, при схожих обстоятельствах в 2009 году в Одессе был зарезан украинский патриот Максим Чайка. Убийц не нашли.