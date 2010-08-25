Во Львове разрушили памятник воинам-афганцам

Во Львове неизвестные разрушили крест, установленный для чествования погибших воинов-афганцев, передает ТСН. Это обнаружили в День Независимости члены городской организации Социалистической партии, которые пришли возложить к памятному Афганскому кресту цветы. «Члены горкома Соцпартии пришли на Лысую гору во Львове, чтобы почтить цветами погибших в Афганской войне, и обнаружили, что крест лежит поваленный», - сообщил глава Львовского горкома Соцпартии Василий Музыка. «Об обнаруженном акте вандализма сообщено в милицию, члены горкома Социалистической партии выставили охрану на месте происшествия», - добавил он. Напомним, несколько дней назад в городе Стрый на Львовщине повредили Монумент советскому воину-освободителю, ранее требовали его демонтировать представители ВО «Свобода». В ночь на 22 августа неизвестные испачкали памятник и сделали на стене надпись «ксенофобского характера».