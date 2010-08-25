Власти США оставили «Аль-Каиду» без денег

США заморозили активы Мухаммеда Абдаллы Хасана Абу аль-Хайра, который является зятем международного террориста Усамы бин Ладена, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press. В Вашингтоне считают, что Абу аль-Хайр является не только родственником бин Ладена, но и одним из основных финансистов международной террористической сети «Аль-Каида». Введенные против него санкции не только замораживают активы на территории США, но и запрещают гражданам Соединенных Штатов вести какие-либо дела с ним. Спецслужбы считают, что главным казначеем «Аль-Каиды» Абу аль-Хайр мог стать сравнительно недавно, после убийства главного финансиста сети Мустафы Абу аль-Язида. Последний был уничтожен ударом американского беспилотника в Пакистане. Напомним, что зять «террориста №1» еще два года назад был включен правительством Саудовской Аравии в список самых разыскиваемых преступников. Там уверены, что Абу аль-Хайр помогал собирать деньги для подготовки многих терактов, в том числе и нападения на Нью-Йорк и Вашингтон 11 сентября 2001 года.