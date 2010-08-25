В честь Дня Независимости жители Луцка создали «живой» Тризуб (ФОТО)

Жители Луцка в вышиванках выстроили живой Тризуб. Соответствующая акция по случаю Дня Независимости в Луцке проводилась четвертый год подряд, сообщает ТСН. Более двух тысяч человек в вышитых рубашках на главной площади построили аутентичный Тризуб с крестом. Акция была приурочена ко Дню Независимости Украины и 925-й годовщине первого упоминания о Луцке. Участникам акции вручали символическое Памятное свидетельство общественной акции «Украинская вышиванка». Затем все участники акции прошли пешим ходом по улице Леси Украинки к Замковой площади. Там освятили знамя Луцка и флаг Украины и занесли их в Луцкий замок. Напомним, впервые «Украинская вышиванка» состоялась в Луцке в 2007 году. Тогда более 3 тысяч человек в вышитых рубашках выстроили Тризуб, в следующем году - слово «Луцк». В прошлом - слово «Украина». Фото с сайта volynnews.com