Создателю «Мимино» и «Кин-дза-дза» исполняется 80 лет

Сегодня 80-летний юбилей отмечает народный артист СССР, кинорежиссер Георгий Данелия, сообщает радио «Свобода». Выдающийся режиссер и сценарист родился в 1930 году в Тбилиси. Закончил Московский архитектурный институт и Высшие режиссерские курсы. Большую популярность Данелии принес фильм «Я шагаю по Москве», снятый в 1964-м. Затем последовали другие известные и любимые зрителями картины - «Мимино», «Не горюй», «Афоня», «Кин-дза-дза». В канун юбилея президент России Дмитрий Медведев наградил Георгия Данелию орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.