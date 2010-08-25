В милиции заявили, что знают, кто устроил взрыв 19 августа в Борисполе

Установлены личности преступников, которые 19 августа взорвали в Борисполе гараж председателя районного Госкомзема Олега Савивского, сообщает ТСН. В гараже, напомним, находился автомобиль Land Rover, оформленный на жену Савивского. В 200 метрах от гаражей было обнаружено тело одного из поджигателей. «Это ранее судимый 45-летний житель Киева», - сообщил начальник пресс-центра киевской областной милиции Николай Жукович. Подельник поджигателя, который скрылся с места взрыва на автомобиле «Жигули», сейчас в розыске. Его личность установлена благодаря доверенности, по которой он управлял автомобилем. По информации Николая Жуковича, владелец авто не имеет никакого отношения к поджогу. Напомним, около 11 вечера поджигатели, дождавшись, пока хозяин гаража поставит машину, залили через вентиляционное отверстие в гараж около 20 литров легковоспламеняющейся жидкости. Но так как капот автомобиля еще не успел остыть, взрыв произошел раньше, чем предполагали поджигатели. Один из них был смертельно травмирован обломками стены гаража. Второй поджигатель оттащил его на 200 метров от места взрыва. Мотивы преступления устанавливает следствие. По информации, на земельного начальника района могли покушаться из-за неуступок в земельных вопросах или за большие долги. Фото с сайта www.segodnya.ua