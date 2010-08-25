В аварии на Николаевщине пострадали десять человек

В Николаевской области в дорожно-транспортном происшествии 1 человек погиб и 9, из которых 4 детей (2000-2005 гг. рождения), пострадали. Как сообщили УНИАНу в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, ДТП произошло вчера около села Мигия Первомайского района. Во время движения в попутном направлении водитель частного микроавтобуса IVEKO (перевозил 12 пассажиров) столкнулся с прицепом грузового автомобиля КамАЗ. Пострадавших с травмами различных степеней тяжести госпитализировали в центральную больницу г. Первомайска. На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Николаевской области. Всего за сутки на территории Украины зарегистрировано 104 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 11 человек и 152 – травмированы.