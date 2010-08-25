Умельцы из Баку выткали Януковича на коврике (ФОТО)

В Донецке в День Независимости прошел кулинарный фестиваль, пишет «Комсомольская правда» в Украине». Что интересно: если в мекке украинской кухни обосновался вышитый крестиком Тарас Шевченко, то в шатре с азербайджанскими кебабами и долмой на самом почетном месте разместили украинского Президента, вытканного на ковре. Сдержанный нежно-голубой фон, задумчивый взгляд, перьевая ручка в руке… Такому портрету в пору висеть в кабинетах больших чиновников. Правда, не удержались азербайджанцы и разбавили строгое изображение национальными вензелями и бахромой. «Это работа наших мастериц из Баку, - рассказал представитель азербайджанской диаспоры в Донецке Айхан. – Ее делали специально для азербайджанцев, которые живут в Донецке к 60-летию Президента. Изначально мы хотели отправить его в качестве подарка в Киев, но для этого нужно было множество разрешений и у нас не получилось этого сделать. Поэтому работа осталась в Донецке… И сегодня мы повесили его портрет здесь в знак уважения». Однако заметили необычный ковер в палатке далеко не все дончане. За истекающими медом мутаками шемаханскими и пряными дюшбарами народу было не до ковра и не до Президента. Фото Константина Буновского, kp.ua