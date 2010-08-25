Украинские моряки отправились изучать опыт водолазов ВМС США

Сегодня, 25 августа, продолжается рабочий визит делегации Центра поисковых и аварийно-спасательных работ Военно-Морских сил ВС Украины на базу Военно-Морских сил США, которая расположена в итальянском городе Сигонелла. Как сообщили «Главреду» в пресс-службе правительства, главная цель визита украинских военных моряков, группу которых возглавляет капитан 2-го ранга Виктор Двухшорстов, заключается в ознакомлении с организацией работы водолазных подразделений, а также с порядком действий медицинского персонала ВМС США во время подготовки к погружению под воду. Также во время визита украинские флотские спасатели примут участие в практическом проведении водолазных работ совместно со своими иностранными коллегами. Рабочий визит представителей ВМС ВС Украины в базу ВМС США в Италии завершится 28 августа.