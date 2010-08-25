Предприниматели заявили о готовности поддержать действия «Стоп цензуре!»

Ассамблея общественных организаций малого и среднего бизнеса (около 50 бизнес-ассоциаций со всей Украины) и партнерские ассоциации из Харькова, Днепропетровска, других городов Украины заявляют о своей полной поддержке движения «Стоп цензуре!» и готовности к общим действиям по защите информационного пространства. Об этом говорится в открытом письме Ассамблеи, которое имеет в своем распоряжении «Главред». «В последние месяцы в Украине происходит нарушение основных прав граждан Украины, основным из которых является право на полную и беспристрастную информацию. В условиях тотального экономического кризиса именно хорошая работа СМИ позволяла обществу адекватно реагировать на новые вызовы, оценивать действия правительственных структур, а бизнес имел возможность хотя бы в общих чертах планировать свою работу», - отмечается в документе. «Сегодня над свободой информации в Украине навис Дамоклов меч. Мы имеем в виду монополизацию эфирного пространства, подготовку ведущими национальными каналами отчета о событиях с заранее готовыми текстами (снимается только видео), перспективу лишения частот и лицензий ведущих информационных каналов, арест имущества и проверки других, которые представляются власти не слишком способствующими в борьбе за электорат. Все это мы уже проходили. Исчезновение и избиение журналистов снова стало привычной строкой в ежедневных новостях. Как и в бизнесе, рейдерство стало неотъемлемым признаком отечественного информационного рынка», - отмечается в письме. «К сожалению, привычным становится неуважение представителей власти к журналистам. Каким бы острым ни был вопрос журналиста, в демократической стране чиновник обязан дать на него ответ. У нас самым распространенным является ответ «Дайте пройти!» В ответ на обращение журналистских организаций представители власти твердят заученные популистские лозунги, а в то же время планомерно перестраивают информационное поле под свои нужды. Мы заявляем о своей полной поддержке движения «Стоп цензуре!» и готовность малого и среднего бизнеса Украины к общим действиям с движением «Стоп цензуре!» в защиту свободы слова в Украине», - говорится в письме-заявлении предпринимателей.