В четверг состоится второе заседание Апелляционного суда по «делу о частотах»

Завтра, 26 августа, в 14:00, состоится второе заседание Киевского апелляционного административного суда по делу о лишении частот и аннулировании лицензий на вещание телеканалов ТВі и «5 канала» по иску компаний группы «Интер», которая принадлежит Валерию Хорошковскому, главе Службы безопасности Украины. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе ТВі. Предыдущее судебное заседание перенесено в связи с тем, что, во-первых, у суда были отсутствующие подтверждения о том, что все участники судебного процесса были должным образом проинформированы о времени и месте судебного заседания. Во-вторых, все участники, присутствовавшие на заседании, не были поставлены в известность о времени и месте его проведения за 7 дней, как того требует административный кодекс.