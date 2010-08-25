Синоптики прогнозируют кратковременные дожди

26 августа в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +23...+25 градусов. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +9...+14 градусов, днем +18...+23 градуса. В Карпатах без осадков, температура ночью +8...+13 градусов, днем +10...+15 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью +12...+14 градусов, днем +21...+23 градуса. В Трускавце без осадков, температура ночью +10...+12 градусов, днем +20...+22 градуса. В Сваляве без осадков, температура ночью +11...+13 градусов, днем +21...+23 градуса. На севере Украины переменная облачность, ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +11...+16 градусов, днем +20...+25 градусов. В центре Украины переменная облачность, ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +11...+16 градусов, днем +21...+26 градусов. На востоке Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +14...+19 градусов, днем +24...+29 градусов. На юге Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +15...+20 градусов, днем +24...+29 градусов. В Крыму переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с, температура ночью +16...+21 градус, днем +25...+30 градусов. В Ялте ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, температура ночью +21...+23 градуса, днем +27...+29 градусов. 25 августа температура воды в Черном и Азовском морях +24...+27 градусов, в Днепре возле Киева +23 градуса.