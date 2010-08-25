Гаишник - водителю: «Я бы тебе набил е…ло» (ВИДЕО)

В Интернете появился ролик с нецензурными выражениями и угрозами работника Джанкойского ГАИ Шкаберина Ф.Ф. в адрес автомобилиста, сообщает «Дорожный контроль». Инспектор ГАИ остановил автомобиль, а причину остановки называет «проверка документов». Как отмечает издание, согласно Закону «О Милиции» есть четыре основания для остановки, в частности - нарушение ПДД. При этом, если милиционер просит предъявить документы, он также должен обосновать, в каком именно правонарушении он подозревает гражданина. Но гаишник не ограничился незаконными требованиями и заявил автомобилисту: «Я бы тебе набил е…ло».