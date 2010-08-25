Почта FREEMAIL поддерживает пользователей в режиме живого общения

FREEMAIL – единственная электронная почта, которая осуществляет круглосуточную поддержку украинских пользователей по телефону. Электронная почта давно стала важным инструментом деловой жизни и способом общения. Вопросы у пользователей относительно работы с ней могут возникнуть в любое время. Обычно почтовые сервисы предлагают искать ответы в так называемых «Часто задаваемых вопросах» или писать в службу техподдержки. Однако для многих удобнее получить нужную информацию в ходе живого общения. Именно поэтому «УКРНЕТ» предлагает пользователям своей электронной почты FREEMAIL круглосуточную поддержку в электронном и телефонном режимах. Написать в нее можно по адресу support@ukr.net, а дозвониться - по номерам крупнейших операторов Украины: +38 (044) 235-85-55 («Укртелеком»), +38 (050) 204-14-24 (МТС), +38 (096) 718-55-52 («Киевстар»), +38 (093) 859-82-82 (life:)), +38 (068) 433-68-66 (Beeline). Служба поддержки пользователей «УКРНЕТ» работает круглосуточно 24/7, для того чтобы Вы оперативно получали нужную информацию и консультации в удобное Вам время.