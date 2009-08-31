Антистресс для школьников

Немногие родители задумываются, что 1 сентября для их чад настоящее испытание. Но именно об этом не устают говорить психологи – от эмоциональных перегрузок дети плохо спят и даже худеют.

Шестилетняя Настя Каминская готовилась к школе, долго ждала 1 сентября. Она несколько раз в день примеряла рюкзак, репетировал стихотворение, которое готовила ко Дню знаний. Родителям казалось, что девочка совсем не волнуется, только немного более оживлена, чем обычно, но ведь это нормально. Однако первый день в школе девочка, скорее всего, пропустит. Сегодня утром у нее поднялась температура и появилась тошнота. Врачи говорят, на лицо все признаки отравления… или стресса. «Нервное перевозбуждение», - наконец подытожили медики.

В этом учебном году первоклассников будет больше на 13 тысяч, чем в прошлом. Таковы сведения МОН Украины. Это означает также, что вырастет число тех, кто будет переживать сентябрьский стресс. Хотя первые дни в школе после каникул – это ведь испытание не только для учащихся, но и для педагогов. Но последние – люди взрослые, значит, могут сами позаботиться о себе и своем душевном равновесии. Чего не скажешь об учениках. Большинство из тех, кому от 6 и до 18 нервничают в преддверии нового учебного года. Как это – ходить в школу и делать домашние задания, думают первоклассники. Ученики 13-15 лет волнуются о том, чтобы учебная программа оставила немного места личным интересам. Выпускники же беспокоятся о том, как достойно пройти испытание – внешнее независимое оценивание и поступить в вуз.

Первоклассная адаптация души…

Надо ли говорить о наиболее уязвимых учениках? Еще вчера они ходили в знакомый детский сад, играли и гуляли, не думая об уроках и о том, что их знания будут оценивать. Сегодня они школьники. Чтобы стресс не стал спутником малыша в это время, важно заранее дать ему возможность познакомиться с первой учительницей, с классом.

«Сложнее всего первокласснику привыкнуть к новому ритму жизни, - рассказывает школьный психолог Татьяна Павленко. – Хорошо, если родители постепенно приучали своего ребенка к мысли о том, что с 1 сентября в школу, а там совсем не так, как в садике. Объясняли, что в доме знаний есть свои правила, может, даже проводили что-то типа тренировки «Один школьный день».

60% первоклассников в новой роли учащихся испытывают такой стресс, что это проявляется даже физически – дети худеют, начинают болеть. Самый ответственный первый месяц, вообще же процесс адаптации к школьной жизни занимает у тех, кто впервые садится за парту, от двух до шести месяцев. Все это время родителям необходимо быть рядом: помогать, поддерживать, любить».

Считается, что в первый класс идут дети 6 лет, но на практике все выглядит немного иначе – вместе могут учиться ребята 5-, 6- и 7-летнего возраста. И все они волнуются о том, понравится ли им в школе, найдут ли они там друзей, будут ли им помогать учителя. Подобные вопросы посещают и взрослых, когда грядут изменения в жизни. Стоит ли удивляться тому, как реагируют на них дети? Они могут стать нервными, больше, чем обычно, плакать, требовать внимания. Возможно, их поведение изменится: малыш был спокойным и даже невозмутимым, а стал неуравновешенным, сильно возбудимым. Неряшливые дети вдруг превращаются в аккуратистов, педантично расставляющих учебники «по росту». Все это совершенно нормально, ситуация выравнивается через какое-то время, убеждает психолог Татьяна Павленко: «Во многом то, как первоклассник переживет сентябрь, зависит от его родителей. И тут важны несколько правил. В первые две недели школьной жизни наказывать детей не стоит, им и так сложно, лучше попытаться понять все волнения детской души, помочь. Настройтесь на то, что ребенок, возможно, идеально ведущий себя в школе, дома будет «отрываться» на родителях. Важно осознать, что агрессия малыша не относится к родителям, это последствие стресса. Так что забота старших – запастись терпением и уходить от конфликтов. Еще одна ошибка – заниматься с малышом только выполнением домашнего задания. А как же игры? Книжки на ночь? Дайте понять ребенку, что вас интересует вся его жизнь – не только школьная. Кстати, практика показывает, что именно это дается родителям труднее всего. «Как это? Мой ребенок не будет лучшим? Неужели же он не может ровненько написать эти элементарные галочки и крючочки?» И начинается – вырванные листы, плач над тетрадками и подобное. А ведь первоклассникам даже оценки не ставят, так к чему все это? Именно мамам и папам важно осознать, что малыш не обязан удовлетворять родительские амбиции».

Хотя первые три года дети, в большинстве своем, ходят в школу не для себя, а для родителей. Ребята 6-9 лет плохо понимают аргументы вроде тех, что учиться надо, чтобы много зарабатывать, быть умным, поступить в институт. Им приятно, что мама с папой гордятся их успехами и достижениями. Возможно, похвала – лучшая мотивация для них.

Еще очень важны отношения с одноклассниками. Стоит настроить ребенка на то, что он будет учиться в коллективе, а там есть свои правила – поднимать руку, если хочешь, что-то сказать, не выкрикивать и т.д. Если до этого малыш ходил в детский сад, проблем с общением с ровесниками, скорее всего, не возникнет.

… и тела

Однако важно обратить внимание и на физическое состояние ребенка. В основном детям приходится привыкать к новому режиму дня: подъем в 7 утра, отход ко сну в 9-10 вечера. К тому же, почти все первоклассники нуждаются в дневном отдыхе, длительных прогулках. Ведь резкое ограничение двигательной активности – одна из причин замедленного роста, частых болезней, говорит Анна Мучник, педиатр: «Дети идут в школу и начинают двигаться значительно меньше. Но именно движение позволяет расти и развиваться. Уроков физкультуры для этого явно недостаточно, они обеспечивают лишь 10% необходимых физических нагрузок. Так что в режим дня первоклассника обязательно стоит включить подвижные игры, прогулки: хорошо и в школу ходить пешком, отпускать ребенка побегать, поиграть на воздухе».

Питание тоже не маловажно. Дети идут в школу и начинаются проблемы с желудочно-кишечным трактом. Необходимо приучить маленького школьника завтракать. Пусть это будут каши, фрукты, мюсли. В противном случае уже к концу первого урока малыш может почувствовать голод – рвения к получению знаний это чувство не добавит.

Правильная организация времени, проведенного вне школы – союзник, как учеников, так и их родителей. Позволяет существенно сэкономить силы. «Быстро и легко домашнее задание можно сделать с 15 до 18 часов. Это второй пик активной работы мозга, первый - 9-12 часов (время занятий в школе), - делится опытом Татьяна Майстришина, учитель первых классов. - Впрочем, несложно догадаться – два часа сидения за письменным столом пользы принесут мало. Каждые 30 минут нужно делать маленький перерыв: на то, чтобы отвлечься: сделать несколько физических упражнений, даже потанцевать. Начинать нужно с элементарных заданий. Быстро сделав их, малыш подумает: «О, да это же просто, я могу справиться и с остальным» Теперь можно сделать что-то более сложное, к примеру, заняться письмом (обычно, именно это дается первоклашкам труднее всего). Ну а закончить каким-нибудь легким заданием. Именно при такой последовательности малыш будет считать, что учиться – даже приятно, ведь все получается».

Психологи убеждены, что критиковать первоклассника не стоит. Удар по самолюбию («Ты даже написать нормально не можешь») ни к чему хорошему не приведет. Лучше акцентировать внимание на успехах, хвалить достижения и выражать уверенность в том, что потом все у малыша получится («Вот потренируешься, и эти «хвостики» у тебя будут вообще идеальные, как в прописи»).

Иными словами, легко адаптируются к такой интересной и совершенно новой школьной жизни первоклашки, если они позитивно настроены по отношению к школе, если им помогают в этом старшие, если дома их окружает любовь, забота и внимание.

Постканикулярный синдром

Нельзя сказать, что все остальные ученики совершенно нормально себя чувствуют с началом нового учебного года. Как же! Каникулы закончились, начинаются суровые школьные будни. «Я совсем не хочу в школу, - говорит Евгений Васильев, семиклассник. – Опять уроки, домашние задания, останется мало времени на то, чтобы гулять, играть в футбол, делать то, что интересно. Единственное, что примиряет меня немного с необходимостью идти в школу – общение с друзьями». Именно с таким настроением возвращается с каникул львиная доля учащихся. Ведь снова придется рано вставать, делать то, что нужно, слушать учителей, отвечать на уроках, писать контрольные и иногда даже получать двойки. Для того чтобы такой настрой сменился позитивным, опять же необходим период адаптации. «Чем старше ребенок, тем он короче, - говорит Татьяна Павленко, школьный психолог. – Более того, многие дети, к счастью, спокойно воспринимают необходимость учиться. Она не вызывает у них бурной реакции. Наверное, сложнее всего им снова войти в ритм школьной жизни».

Конечно, это ведь так непросто: вставать с зарей, если раньше спал, пока не надоедало, корпеть над учебниками, если на каникулах смотрел «телек», отвечать уроки, которые, возможно, даже не выучил. И как тут быть? Советы психологов опять больше касаются родителей. Именно им важно сохранять спокойствие: не стоит ожидать от чада больших успехов в первый школьный месяц, важно проявлять понимание и выдержку. И доверять своему ребенку. Он справится! А проще преодолеть сложный сентябрь школьнику будет в том случаем, если, кроме «снова в школу», никаких серьезных изменений в жизни не будет. Неплохо, если со школой будет связано что-то приятное, к примеру, занятия в любимой секции, предметы, которыми дополнительно занимался летом – кому же не захочется блеснуть новыми знаниями! Не нужно игнорировать и физические нагрузки, ведь, к примеру, 45 минут в бассейне дают огромное количество энергии, не говоря уже о том, что очень полезны для здоровья.

Ответственность выпускников

О выпускниках – отдельный разговор. Для них школа практически дом родной: все знакомо, изучено. Казалось бы, неужели и для них сентябрь – сложный месяц? Еще бы. Ведь остался всего лишь год до «взрослой жизни». И ответственность на выпускниках немалая. Ведь хочется получить приличные результаты тестирования, а для этого придется пыхтеть над учебниками и заданиями почти с первого дня в школе, заниматься с репетиторами, иногда – посещать специальные курсы.

Елизавета Максименко, семейный врач, утверждает, что именно у выпускников стрессы часто приводят к заболеваниям: «Они болеют простудными заболеваниями, инфекционными, причем с самого первого месяца учебы. Это как защита от перегрузок – в основном, умственных. Выпускникам бы больше движения, активности. А они отдыхают за телевизором, за компьютером».

Еще полезно научиться эффективно распределять свое время. С одной стороны, это помогает не тратить его впустую, с другой – чередовать работу и отдых. А родителям не стоит нагнетать обстановку своими переживаниями по поводу успеваемости великовозрастного чада. Специалисты по подростковой психологии убеждены, что так проблемы можно только усугубить. Наоборот – с первого месяца школьной жизни необходимо слегка сдерживать ребенка в его учебном рвении (если оно присутствует). И помнить, что понимание, ласка, здоровое чувство юмора порой делают то, что не под силу никаким витаминам и стимуляторам умственной деятельности. Так что приятного и легкого сентября школьникам и их родителям!