В Ираке очередная серия взрывов - 40 погибших

Более 40 человек погибли и свыше 200 получили ранения в результат серии взрывов в разных частях Ирака, сообщает Би-Би-Си. Несколько взрывов прогремело в Багдаде. Один из них унес жизни 15 человек. На улице, где это произошло, осталась трехметровая воронка, рухнуло несколько домов. «Я проснулся от оглушительного грохота, - рассказал 35-летний местный житель Абу Ахмед. - Я бросился искать пострадавших в разрушенных домах, помог вынести семь мертвых детей и несколько женщин». Еще 15 человек было убито в результате нападения смертника в южном городе Кут. Диверсии произошли также в Басре, Рамади, Киркуке и Карбеле. Нападениям в основном подверглись объекты, находящиеся в ведении сил безопасности. Большинство взрывов, осуществленных смертниками, прогремели возле полицейских участков. Информационные агентства предполагают, что серия взрывов была хорошо скоординирована. Однако пока ни одна организация не взяла на себя ответственности за эти акции.