Харьковского журналиста могли заказать «значимые люди» - МВД

Глава Министерства внутренних дел Анатолий Могилев допускает, что учредитель и главный редактор харьковской газеты «Новый стиль» Василий Климентьев мог стать жертвой людей, которых он критиковал в своих публикациях. Об этом Министр внутренних дел рассказал в интервью Лиге. «Сегодня с утра Зима (заместитель главы МВД, начальник криминальной милиции. - Ред.) вернулся из Харькова - привез материалы… Честно говоря, это дело вызывает у меня особую обеспокоенность. Мы изучили публикации пропавшего журналиста, из которых следует, что он довольно остро критиковал, скажем так, значимых людей в этом регионе. Можно с большой долей вероятности допустить, что он стал жертвой противоправных действий… Он мог стать жертвой из-за своей профессиональной деятельности», - заявил глава МВД. При этом министр отметил, что были найдены личные вещи журналиста - его ключи от квартиры и мобильный телефон. «Их нашли в лодке на озере. Но, честно говоря, я не могу сказать, как они туда попали - версий много. Но, учитывая то, что такие предметы люди постоянно носят при себе, то обнаружение этих вещей на озере вызывает тревогу», - сказал Могилев. «Дело на моем личном контроле. О нем я докладываю Президенту Украины. Создана специальная оперативная группа, которая занимается этим вопросом. Поэтому работа идет в полном объеме. Уже наработано несколько томов материалов по этому делу. Опрошены люди, которые могли быть причастны», - отметил глава МВД. Вместе с тем, министр добавил, что говорить об окончательной причине исчезновения журналиста рано. «Отрабатывается очень много версий. Но говорить конкретно, какая версия будет итоговой, пока рано», - сказал Могилев, добавив, что дело вызвало у него особую тревогу. Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове пропал без вести учредитель и главный редактор информационной газеты «Новый стиль» Василий Климентьев. 11 августа он выехал из дома с неизвестным мужчиной на автомобиле BMW серебристого цвета в неизвестном направлении и не вернулся. Дзержинский райотдел милиции Харькова возбудил уголовное дело по статье «преднамеренное убийство».