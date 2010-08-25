Гаишника, грозившего «набить е...ло», уволили с работы

Сотрудник Джанкойского ГАИ Федор Шкаберин уволен с работы за нецензурные выражения и угрозы в адрес водителя. Наличие видеокамеры в машине становится надежным средством от гаишного хамства и вымогательства, пишет «Фокус». Об увольнении сотрудника ГАИ сообщил министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев. По его словам, увольнение последовало после проведенного внутреннего расследования по факту правонарушения и установления подлинности видеозаписи, выложенной в Интернете. Напомним, в Интернете появился ролик с нецензурными выражениями и угрозами в адрес водителя со стороны сотрудника Джанкойского ГАИ, представившегося Федором Шкабериным. Во время разговора с водителем он дважды сказал ему: «Я бы тебе набил е...ло». Видео с гаишником смотрите здесь.