В Молдове контрабандисты пытались продать уран

МВД Молдавии обнародовало видеозапись, на которой видно, как задерживают особо опасных преступников. Они пытались сбыть на черном рынке партию урана. Полиция Молдовы арестовала трех человек, которые пытались сбыть на черном рынке партию урана. Двое из них – бывшие сотрудники правоохранительных органов. Еще четверо находятся в бегах. За два килограмма урана-238 банда пыталась выручить девять миллионов евро, сообщают «Вести». Данный изотоп может быть использован и в мирных целях (как топливо для АЭС), и при создании ядерного оружия. Преступники рисковали не только свободой, но и здоровьем. Радиационный фон контейнера в 60 раз превышал норму. По словам следователей, уран ввезли в Молдову нелегально, страна происхождения неизвестна. Некоторые из преступников уже проходили по делам о контрабанде в России и Румынии. «В гараже у бывших полицейских были обнаружены пистолеты, револьверы, гранаты, автомобильные номера, паспорта и другие документы», - заявил Олег Путуница, начальник департамента МВД Молдовы.