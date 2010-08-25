В Ираке в терактах погибли уже более 90 человек (ФОТО)

Более 90 человек погибли и более 200 получили ранения в результате серии атак боевиков-экстремистов на сотрудников служб безопасности Ирака в Багдаде и других городах, спустя всего несколько дней после вывода из страны боевых частей армии США, сообщает Reuters. В южном городе Кут в результате взрыва, устроенного экстремистом-смертником у отделения местной полиции, погибли по меньшей мере 26 сотрудников полиции. Еще 87 человек получили ранения, сообщил подполковник Азиз аль-Амара, командир отряда быстрого реагирования провинции Васит. В Багдаде начиненный взрывчаткой грузовик со смертником за рулем взлетел на воздух у здания полицейского управления - 15 человек погибли, 35 были ранены, сообщило министерство внутренних дел и источники в правоохранительных органах. По похожему сценарию прошли нападения на полицейских в Кербале, где были ранены 29 человек. Вооруженный человек напал на полицейских на одном из КПП в багдадском районе аль-Амил - один сотрудник полиции погиб, другой ранен. Взрыв в районе Кадимия унес жизни трех человек, еще 14 получили ранения. Серия взрывов в провинции Дияла, в западной провинции Анбар и северном городе Киркук привела к гибели еще более 50 человек. Главной мишенью также были сотрудники служб безопасности. Неделю назад США объявили, что полностью вывели боевые части из Ирака, оставив лишь военнослужащих, призванных тренировать иракских военных и сотрудников полиции. Фото: Reuters