РФ передала Польше новые документы о самолете Качиньского

Россия передала Польше новые документы, касающиеся катастрофы под Смоленском в апреле самолета польского президента Леха Качиньского, сообщает «Интерфакс». Процедура передачи состоялась в среду вечером в Межгосударственном авиационном комитете в Москве. Перед церемонией передачи российским и польским журналистам были показаны коробки с документами, которые переданы уполномоченному представителю Польши Эдмунду Клиху. «Передается документация общим объемом 251 наименование и более 10 тыс. страниц», - заявил журналистам заместитель председателя Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Олег Ермолов.