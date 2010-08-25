ООН наскребла для Пакистана $300 млн

Более 300 млн долларов удалось собрать ООН для помощи пострадавшим в результате наводнений в Пакистане. Собранные средства будут использоваться для работы таких организаций, как Всемирная продовольственная программа ООН. Однако этих денег хватит лишь до конца октября, отмечает Би-Би-Си. Согласно подсчетам правительства Пакистана, на восстановление страны от сильнейших за последнее столетие наводнений стране понадобятся несколько миллиардов долларов. Исламабад уже ведет переговоры с представителями Международного валютного фонда о возможном финансировании.