В столице Сомали продолжаются боевые действия

В столице Сомали Могадишо третий день подряд длятся столкновения между правительственными войсками и боевиками. Жертвами перестрелок стали десять мирных жителей, сообщает радио «Свобода». Экстремистская группировка «Аш-Шабааб», которую поддерживает «Аль-Каида», пытается захватить автомагистраль, связывающую президентский дворец в Могадишо с аэропортом. Представитель правительства Сомали заявил, что «боевики получил отпор». В то же время группировка «Аш-Шабааб» сообщила, что боевикам удались «почти полностью перекрыть» автомагистраль.