В Сумской области из-за влаги загорелся склад химикатов

В Сумской области горит склад ядохимикатов. Пылает огромный ангар с почти тысячей тонн яда в Середина-Будском районе, сообщает «ТСН». Химикаты туда начали свозить еще с 70-го года для временного хранения, но к утилизации пока так и не приступили. Рядом со складами расположены два села - именно их жители начали задыхаться от едкого дыма, и сообщили в МЧС. Пока неизвестно, что стало причиной возгорания. «В МЧС предполагают: скорее всего, это влага. Накануне был ливень, и через дырявую крышу дождевая вода могла попасть на ядохимикаты, это и повлекло реакцию и тление - оттуда повалил едкий дым», - отмечается в сообщении. Бригады спасателей к тушению пока не приступают - вода или пена могут лишь усилить химическую реакцию. Ожидают прибытия радиационной и химической защиты и результатов специальной лаборатории. В МЧС уверяют: опасности для жителей близлежащих сел уже нет, так как спасатели ограничили доступ кислорода в склад и несколько замедлили химическую реакцию. Поэтому об эвакуации населения речь не идет.