Госдеп США отменил предупреждение о риске поездок в Россию из-за пожаров

Госдепартамент США отменил введенное ранее предупреждение о риске поездок в Россию в связи с пожарами. Госдепартамент США также отменил санкционированную эвакуацию членов семей сотрудников посольства в Москве и сотрудников, не занятых в критически важных сферах работы «...в связи с уменьшением числа пожаров вокруг Москвы и улучшением качества воздуха», - сообщает УНИАН со ссылкой на материалы СМИ. «Предупреждение, касающееся Российской Федерации, изданное 10 августа, отменяется. Решение вступило в силу 24 августа 2010 года», - говорится в переданном СМИ заявлении госдепартамента.