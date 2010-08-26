Полиция Филиппин признала вину за гибель заложников

Филиппинская полиция признала, что в ходе недавней операции по освобождению заложников были допущены серьезные ошибки. После девятичасовой осады автобуса в центре Манилы погибли восемь туристов из Гонконга. Как передает BBC, автобус захватил 55-летний Роландо Мендоза - бывший старший инспектор полиции, уволенный из органов в 2008 году по подозрению в вымогательстве. Он был вооружен винтовкой М-16 и требовал восстановить его в должности. К моменту штурма, начавшегося вечером того же дня, вооруженный автоматической винтовкой М-16 Р.Мендоза удерживал 15 человек. В результате полицейской операции нападавший был убит. Официальный представитель филиппинской полиции сделал заявление, в котором перечислил ошибки, допущенные силовыми органами. В их числе он назвал «недостаток возможностей, навыков, оборудования и планирования». Он также заявил, что принимавшие участие в операции полицейские не были адекватно обучены, а руководитель штурмовой группы не обладал достаточной компетенцией». По данным полиции, мужчина, захвативший заложников, следил за освещением кризиса по телевидению, и это способствовало изменению его психологического состояния в худшую сторону. Кроме того, бывший полицейский дал интервью местной радиостанции и заявил о намерении убить заложников в случае, если полиция не отступит. Власти Гонконга включили Филипиины в «черный список» стран, путешествие в которые считаются очень рискованными. Жителям территории, уже находящимся на Филиппинах, советуют как можно скорее возвращаться домой. Кроме того, около посольства Филиппин в Гонконге состоялась массовая акция протеста. Официальная Манила пообещала провести тщательное расследование инцидента и отправить специальную делегацию в Гонконг, чтобы объяснить все подробности произошедшего.