Nokia и Intel создали совместную исследовательскую лабораторию

Крупнейший в мире производитель сотовых телефонов - финская компания Nokia и крупнейший производитель микропроцессоров - американская компания Intel создали первую совместную исследовательскую лабораторию на базе университета Оулу, расположенного в одноименном городе Финляндии, сообщает РБК. По задумке партнеров, несколько десятков специалистов, которые были привлечены из местного научного сообщества, будут заниматься инновационными разработками в течение следующих трех лет, сообщается в опубликованном сегодня сообщении финского университета. Известно также, что финансирование предполагается осуществлять не только из средств компаний-учредителей, но и за счет финского инвестиционного фонда Tekes, оказывающего поддержку инновационным технологическим проектам. В документе также сообщается, что на начальном этапе усилия разработчиков будут сфокусированы на создании новых, более совершенных интернет-технологий, которые способны будут максимизировать эффективность обработки запросов и улучшить графические решения мобильных устройств. Для создания улучшенных мобильных интерфейсов планируется использовать 3D-технологию. Выбор университета Оулу в качестве научно-исследовательской базы, по словам представителей компаний, обусловлен тем, что в фокусе внимания вуза находятся телекоммуникационные технологии, электроника и фотоэлектроника. Кроме того, именно в окрестностях Оулу располагается ряд объединений, занятых разработкой 3D-графики, и именно их сотрудникам принадлежит авторство в разработке платформы виртуальной реальности с открытым исходным кодом realXtend. Intel производит широкий спектр электронных устройств, включая полупроводники, микропроцессоры и прочие компьютерные компоненты. Штаб-квартира компании находится в г.Санта-Клара (штат Калифорния). Штат компании насчитывает более 83 тыс. сотрудников. Nokia является одним из мировых лидеров в области мобильных коммуникационных технологий. Компания занимается производством мобильной аппаратуры и разработкой программного обеспечения для мобильных телефонов и КПК.