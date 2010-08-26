Минприроды закрыло заповедники для «шумахеров»

Министерство охраны окружающей природной среды запретило гонки и катания на заповедных территориях. Об этом говорится в письме ведомства региональным отделениям, подписанном заместителем Министра Игорем Вильдманом, сообщает Лига со ссылкой на ICTV. Так, региональные отделения получили из Киева указание не давать разрешения на проведение ралли и автофестивалей на землях природно-заповедного фонда. Подчеркивается, что машины уничтожают растительность, занесенную в Красную книгу. Ранее автогонки были запрещены в Ивано-Франковской области. При этом в середине сентября в Крыму должно пройти традиционное ралли «Ялта-2010».