Лидер КНДР неожиданно явился в Китай

Правительство Японии экстренно собирает информацию в связи с сообщениями о том, что лидер КНДР Ким Чен Ир на специальном поезде пересек сегодня границу с Китаем и начал неожиданный визит в КНР - скорее всего для того, чтобы представить пекинскому руководству своего сына и потенциального наследника Ким Чен Уна. «Мы спешно проверяем эти данные», - заявил на пресс- конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсито Сэнгоку, пишет ИТАР-ТАСС. Источник в правительстве Южной Кореи сегодня подтвердил информационному агентству Киодо, что бронепоезд 68-летнего Ким Чен Ира пересек границу с Китаем. Однако, по его словам, неясно, находится ли в нем сам лидер КНДР. Южнокорейский новостной телеканал «Уай-ти-эн» со ссылкой на администрацию президента Южной Кореи передал, что лидера КНДР сопровождает его младший сын и возможный наследник Ким Чен Ун. Не исключено, что его собираются представить руководству Китая как будущего преемника высшей власти страны. Нынешний визит Ким Чен Ира в Китай носит беспрецедентный характер. Лидер КНДР крайне редко покидает свою страну, а в Китае он уже был 3-7 мая текущего года. Спешность и неожиданность поездки в Китай эксперты в Токио связывают с предстоящей в начале сентября в КНДР конференцией представителей Трудовой партии Кореи - первой за последние 40 лет. Многие полагают, что это совещание созывается для того, чтобы официально представить северокорейскому руководству младшего сына Ким Чен Ира как его наследника. Сыну лидера страны Ким Чен Уну, как полагают, где-то в районе 26 лет, последняя из известных его фотографий была сделана в 11-летнем возрасте. Он учился в Швейцарии и известно, что знает английский и немецкий языки. По некоторым данным, Ким Чен Ун унаследовал жесткий характер своего отца.