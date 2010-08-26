На Запорожье могут закрыть 120 школ

В Запорожской области в новом учебном году планируется закрыть четыре школы из-за сокращения количества учеников, сообщает «Интерфакс-Украина». «В прошлом учебном году в регионе число учащихся сократилось на 4700 человек», - говорят в управлении образования и науки Запорожской области. Дефицит школьников, в основном, переживают сельские школы в Черниговском, Розовском, Бердянском, Токмакском, Новониколаевском, Куйбышевском районах области. В некоторых учебных заведениях классы заполнены меньше чем на половину, а некоторые и вовсе опустели, отметили в облуправлении образования. Из-за отсутствия школьников под угрозой закрытия находится еще более 120 школ Запорожской области.