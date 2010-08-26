В Сумской области ликвидирован пожар на складе ядохимикатов

Пожар на химическом складе в Сумской области ликвидирован. Как сообщили «Главреду» в пресс-службе МЧС, 25 августа в районе железнодорожной станции в селе Красичка Середино-Будского района произошло возгорание в складском помещении, где хранится почти 1000 тонн непригодных и запрещенных к использованию пестицидов и ядохимикатов. На место происшествия выезжали химически-разведывательные подразделения МЧС. По состоянию на 8.00 сегодняшнего дня пожар удалось ликвидировать. Причины возгорания устанавливаются. Жертв и пострадавших нет. Угрозы населению и окружающей среде нет. На месте происшествия работает оперативная группа ГУ МЧС в Сумской области.