В Ялте крокодил откусил палец малышу

Крокодил откусил палец 3-летнему мальчику из Беларуси в театре морских животных в Ялте (Крым). Это произошло 25 августа, сообщают Українські Новини. Ребенок из Бреста вместе с родителями отдыхал в Крыму. «Крокодил нанес мальчику травмы: ампутация 4 пальца левой кости на уровне основной фаланги и дефектом мягких тканей кости, неполный обрыв 3 пальца левой кости на уровне основной фаланги, перелом 1, 2 и 3 пястных костей левой кости, укушенные раны», - говорится в сообщении ГУ МинЧС в Крыму. Пострадавшего доставили в Ялтинскую больницы и оказали там ему медицинскую помощь.