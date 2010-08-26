Осенью в армию призовут 26 тысяч новобранцев

Кабмин выделил 1,2 миллиона гривен для проведения призыва граждан Украины на срочную военную службу в октябре-ноябре. Об этом сказал министр обороны Михаил Ежель. По его словам, соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду, информирует «Сегодня». Министр отметил, что в ходе осеннего призыва планируется призвать всего 26 тыс. человек, в том числе в Вооруженные силы - 20 тысяч человек. «В Вооруженные силы (призыв) - 20 тысяч, всего - 26 тысяч человек», - сказал Ежель. По его словам, выделенных средств достаточно для проведения осеннего призыва в армию. Министр также отметил, что количество призывников будет постепенно уменьшаться одновременно с увеличением числа контрактников. Напомним, в марте Кабмин выделил 1,677 миллиона гривен для проведения призыва в апреле-мае. Тогда же комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны призвал Президента Виктора Януковича обеспечить численность Вооруженных сил на уровне 191 тысяч человек в 2010 году.