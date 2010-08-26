За сексуальную эксплуатацию детей будут наказывать строже

Министерство юстиции предлагает усилить ответственность за сексуальную эксплуатацию детей. Данное решение подкреплено проектом закона о внесении изменений в действующее законодательство в связи с ратификацией Украиной Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и развращения, пишет «Коммерсант-Украина». Согласно документу, сексуальное домогательство ребенка посредством компьютерных систем или телекоммуникационных сетей, а также предложение несовершеннолетнему встречи с целью вступления в половые отношения наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет или от 5 до 8 лет за повторное преступление. Особо сурово – лишением свободы сроком от 7 до 12 лет – предлагается наказывать отца, мать, отчима, мачеху, опекуна или попечителя несовершеннолетнего за принуждение к участию в детской порнографии. На сегодняшний день подобные действия регламентируются в УК статьей «Растление несовершеннолетних», согласно которой развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста, наказываются ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок. По словам заместителя директора департамента международного частного права и международной правовой помощи Минюста Людмилы Рудой, ответственность за сексуальную эксплуатацию детей до сих пор не урегулирована в украинском законодательстве. «В 2007 году Украина подписала Конвенцию Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и развращения, которая нацелена на борьбу с сексуальной эксплуатацией детей и детской порнографией. Одновременно с законопроектом о ратификации будет внесен законопроект о внесении изменений в законодательство, которые обеспечат эффективное исполнение конвенции», – отметила Руда.