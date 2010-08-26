Руководитель харьковского метро погиб в ДТП (ФОТО)

В автокатастрофе погиб начальник ГП «Харьковский метрополитен» Сергей Мусеев. ДТП произошло в среду в 22.10 на 502 км автодороги Харьков-Ялта. Водитель автомобиля «Mercedes-Benz», двигаясь в направлении г. Джанкой, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Hyundai Tucson». В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Mercedes» от полученных травм погибли на месте происшествия, а водитель и двое пассажиров автомобиля «Hyundai» получили телесные повреждения. Среди травмированных семилетний ребенок, сообщили «Главреду» в пресс-службе ГАИ МВД Украины.