Ночью в Ялте горел заповедник

В ночь с 25 на 26 августа в Ялтинском горнолесном природном заповеднике (Крым) произошло два пожара. Оба возгорания зафиксированы на территории Гурзуфского лесничества, сообщает УНІАН со ссылкой на пресс-службу крымского управления МЧС. В первом случае произошло загорание на открытой территории травы площадью 0,1 гектара, во втором - загорание на открытой территории травы на площади 0,12 гектара. Возгорания ликвидированы. В МЧС вероятной причиной произошедших пожаров считают поджог. Убытки устанавливаются.