Дело Климентьева передадут в центральный аппарат МВД

Расследование уголовного дела, возбужденного по факту преднамеренного убийства харьковского журналиста Василия Климентьева, продолжит Главное следственное управление МВД Украины. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев, сообщает УНІАН. «У нас есть подозрения считать, что там могут быть причастны сотрудники правоохранительных органов, как действующие, так и бывшие, и потому, чтобы не было утечки информации, дело забирается в центральный аппарат, в Главное следственное управление. Мы считаем, дело будет достаточно тяжелым и займет достаточно длительное время», - сказал министр. При этом министр отметил, что во время сбора первичных материалов по исчезновению журналиста было выявлено достаточно критических статей, которые он печатал и в которых фигурирует ряд должностных лиц. По словам Могилева, вчера из Харькова приехал его заместитель Леонид Зима, который руководит расследованием, и привез подборку публикаций Климентьева. «Все фигуранты (публикаций. – Ред.) будут проверены, опрошены. Все фамилии, которые проходят по его публикациям, они все будут проверяться», - заверил министр. В то же время, отвечая на вопрос по поводу руководства харьковской милиции, Могилев сказал, что говорить о смене руководства оснований нет. При этом он поручил Департаменту связей с общественностью МВД Украины и своему советнику Константину Стогнию регулярно информировать общественность по поводу расследования этого дела. «Необходимо, чтобы эта информация была прозрачной, достоверной и не было каких-либо инсинуаций по этому поводу», - подчеркнул министр. Напомним, жена Климентьева сообщила об исчезновении мужа 12 августа. В ходе проверки установлено, что 11 августа Климентьев выехал из дома с неизвестным мужчиной на автомобиле «БМВ» серебристого цвета в неизвестном направлении. Дзержинский райотдел милиции Харькова возбудил уголовное дело по статье «преднамеренное убийство» по факту исчезновения Климентьева. 17 августа милиция Харьковской области сообщила, что в лодке, которая плавала на Печенежском водохранилище, был найден мобильный телефон пропавшего журналиста.