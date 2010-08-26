Торфяные пожары под Москвой расширились на 110 га

За сутки площадь торфяных пожаров в Подмосковье увеличилась на 109,1 га. Об этом сообщает МЧС России. Согласно сводке чрезвычайных ситуаций, за последние сутки возникло 157 природных очагов возгорания, в том числе 18 торфяных. По состоянию на 6 утра, потушен 71 очаг, продолжают действовать 86 очагов на общей площади 3 403,9 га. Действуют 3 крупных очага пожаров на площади 1 224 га. В течение суток также возникло 3 очага торфяных пожаров, продолжают действовать 15 очагов на общей площади 267,5 га (за предыдущие сутки - 15 очагов на общей площади 158,4 га). Напомним, всего с начала пожароопасного периода на территории России возникло 29 487 очагов природных пожаров, в том числе 1 185 очагов торфяных пожаров на общей площади 2 454,7 га.