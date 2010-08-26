Гаишника-матерщинника пока не уволили

Сотрудник Джанкойского ГАИ Федор Шкаберин, угрожавший «набить е…ло» водителю, пока не уволен. Об этом сообщил начальник пресс-службы МВД Дмитрий Андреев, пишет «Фокус». Андреев отметил, что во время разговора журналистов с министром внутренних дел Анатолием Могилевым возникло недоразумение и фраза министра «Он уволен!» относилась к сотруднику ГАИ из Винницкой области, который скрутил водителю фигу. Что касается Шкаберина, то Андреев подтвердил слова министра о том, что в отношении инспектора ведется проверка, которая уже установила подлинность видеозаписи, так что шансы на увольнение высоки. Всего МВД по материалам критических публикаций в СМИ сейчас ведет 90 проверок, отметили в пресс-службе. Напомним, в Интернете появился видеоролик, в котором сотрудник Джанкойского ГАИ Федор Шкаберин накинулся с нецензурными выражениями и угрозами на автомобилиста. Данный ролик смотрите здесь.