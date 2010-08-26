Могилев обязал сотрудников ГАИ не прятать лица

Министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев обязал работников Госавтоинспекции и дорожно-патрульной службы в течение двух недель заменить на служебных автомобилях тонированное стекло на обычное. Об этом министр сообщил сегодня на брифинге в Киеве, сообщает УНІАН. «Сегодня будет подписан приказ в течение двух недель растонировать автомобили патрульной службы и ГАИ, чтобы работа милиции была прозрачнее, чтобы людям было видно, что там и как», - сказал министр, отметив, что этот приказ не будет касаться только автомобилей оперативных служб. Отвечая на вопрос, за какие деньги (за собственные или МВД) работники милиции будут это делать, Могилев сказал: «я не думаю, что это такие большие деньги, и думаю ГАИ найдет эти деньги – у нас есть спецфонд».