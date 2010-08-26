В Афганистане конфисковали крупнейшую в истории партию наркотиков

Коалиционные силы в Афганистане во время спецоперации в провинции Гильменд в районе населенных пунктов Бахрамча и Хаджи Вакил совместно с афганской полицией изъяли крупнейшую в истории партию наркотиков, сообщает«Lenta.ru» со ссылкой на Metro. Так, было изъято 5,7 тонны героина, 11,3 тонны опия и более 800 килограммов гашиша. Общая стоимость конфискованных наркотиков превышает миллиард долларов. При проведении рейда было уничтожено 63 боевика; десять вооруженных повстанцев и торговцев наркотиками арестованы. Кроме того, во время операции было изъято значительное количество взрывчатых веществ, а также 4,5 тонны хлорида аммония, который используется для получения героина из опия. Бывший глава службы по контролю за оборотом наркотиков в провинции Гильменд Филиппа Браун (Philippa Brown) заявила, что изъятая партия равна примерно 25-30 процентам от количества героина, который поставляется в Великобританию за год. Браун также отметила, что уничтожая плантации мака и конопли, власти в качестве альтернативы бесплатно раздают местным жителям семена пшеницы, винограда и плодовых деревьев.