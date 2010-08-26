В Украину идут дожди с грозами

27 августа в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с, температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +22...+24 градуса. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +11...+16 градусов, днем +23...+28 градусов. В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +8...+13 градусов, днем +15...+20 градусов. В Моршине местами кратковременный дождь, температура ночью +11...+13 градусов, днем +26...+28 градусов. В Трускавце местами кратковременный дождь, температура ночью +10...+12 градусов, днем +27...+29 градусов. В Сваляве местами кратковременный дождь, температура ночью +14...+16 градусов, днем +27...+29 градусов. На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +11...+16 градусов, днем +22...+27 градусов. В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +11...+16 градусов, днем +25...+30 градусов. На востоке Украины малооблачно, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +11...+16 градусов, днем +25...+30 градусов. На юге Украины малооблачно, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +13...+18 градусов, днем +26...+31 градус. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, температура ночью +14...+19 градусов, днем +26...+31 градус. В Ялте без осадков, температура ночью +21...+23 градуса, днем +29..+31 градус. 26 августа температура воды в Черном и Азовском морях +24...+27 градусов, в Днепре возле Киева +23 градуса.