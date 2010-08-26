ГАИ отказывается защищать работников-хамов

Госавтоинспекция намерена уволить из органов внутренних дел джанкойского инспектора Федора Шкаберина после проведения служебного расследования по факту появления в Интернете снятого на камеру мобильного телефона видео с матерными высказываниями в адрес водителя автомобиля. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу ГАИ Крыма. Шкаберин на время расследования отстранен от исполнения служебных обязанностей, а после него будет уволен. Начальник крымского управления ГАИ Владимир Загинайло заявил, что Госавтоинспекция не намерена защищать работников-хамов. «Избавлялись и будем избавляться. В отношении них принимаются самые жесткие меры реагирования - вплоть до увольнения», - сказал Загинайло. Так, по данным Госавтоинспекции Крыма, 5 инспекторов уволили с начала года из органов внутренних дел за хамство и грубость, 6 - привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.