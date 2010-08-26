В Симферополе пройдет фестиваль за отмену комендантского часа

В воскресенье, 29 августа, в Симферополе пройдет хип-хоп фестиваль за отмену комендантского часа для несовершеннолетних, сообщает пользователь Livejournal kermanich. Фестиваль "Верни себе улицы!" пройдет, в частности, при поддержке Украинского Хельсинкского союза по правам человека и антифашистких организаций. Организаторы акции считают, что введением комендантского часа "городские власти лишь имитируют решение проблем детской преступности и подросткового алкоголизма. На деле это нововведение – репрессивная, дискриминационная мера в отношении молодежи", - говорится в сообщении. Активисты хотят опровергнуть стереотип о том, что несовершеннолетние склонны к хулиганству и нарушению общественного порядка. В программе фестиваля - выступления симферопольских реп-музыкантов, танцоров и конкурс среди художников граффити. Фестиваль завершает собой кампанию симферопольской молодежи против комендантского часа. В случае, если власти не прислушаются, молодежь намерена бороться за отмену комендантского часа в судебном порядке. Напомним, весной этого года в Симферополе ввели комендатский час для детей младше 16 лет. Согласно решению, все подростки должны быть дома до 22.00