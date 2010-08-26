Табачник: ПТУ остались без учебников из-за Тимошенко

Хроническое недофинансирование предыдущим правительством издательств привело к дефициту украиноязычных учебников для профтехучилищ. Об этом заявил министр образования Дмитрий Табачник, сообщает ТСН. «Обеспеченность ПТУ учебниками профессионально-технического цикла на сегодня составляет 76%, а учебниками по общеобразовательным предметам - 65%», - отметил министр. Он подчеркнул, что за последние годы из запланированных 470 наименований учебной литературы было издано только 131, т. е. 27%. «Последнее учебное издание для профтехобразования датируется январем 2008 г. За деньги, которые были заложены еще в 2007 году... Мы понимаем, что последующие годы будут не менее сложными в том, что касается финансирования учебного книгоиздания», - сказал Табачник. Министр также заявил, что в течение нового учебного года министерство издаст 11 наименований учебников для ПТУ тиражом 250 тыс. экземпляров. Кроме того, министр сообщил, что его ведомство работает над созданием электронной базы учебников для школ и ПТУ. Ранее Табачник обещал, что к началу нового учебного года Министерство образования обязуется напечатать 80% учебников.