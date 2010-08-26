Вспышка сальмонеллеза в Мелитополе: госпитализированы 9 детей

В городской инфекционный стационар Мелитополя с диагнозом "сальмонеллез" госпитализированы 15 человек, сообщает газета "Мелитопольские ведомости". Среди пострадавших - девять детей в возрасте до 16 лет. Согласно сообщению, во второй половина дня во вторник в стационар начали обращаться люди с признаками острой кишечной инфекции. У пациентов была высокая температура и рвота. По словам заведующей эпидотделом горСЭС Ларисы Сапрыкиной, диагноз "сальмонеллез" подтвержден лабораторно у четверых больных. Предполагается, что заражение произошло во время массового мероприятия, на котором присутствовали около ста человек. Сейчас врачи ищут источник заражения, часть мясных блюд отправлены на исследование, в частности, котлеты, отбивные, салат из крабовых палочек и красная рыба. Эпидемиологи также не исключают, что среди людей, готовивших еду были люди, которые являлись носителями сальмонеллеза. Состояние отравившихся стабильное, крайне тяжелых больных нет. Двое госпитализированных уже самовольно ушли из инфекционной больницы.