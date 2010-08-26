Украинские водительские права будут котироваться в Испании

Президент Виктор Янукович утвердил соглашение с Испанией о взаимном признании водительских удостоверений, говорится в указе №865 от 25 августа, передает ТСН. Таким образом, глава государства завершил внутригосударственные процедуры для введения соглашения в действие. Стоит отметить, что имплементация соглашения позволит десяткам тысяч граждан Украины, которые легально проживают на территории Испании, получить испанское водительское удостоверение по упрощенной процедуре и без дополнительных финансовых расходов. В частности, обмен удостоверений для водителей легкового автотранспорта будет осуществляться без сдачи теоретических и практических экзаменов. Как исключение владельцы удостоверений грузовых транспортных средств и автобусов, которые обращаются с просьбой об их обмене, должны пройти проверку только навыков практического вождения. Граждане Украины смогут в телефонном режиме или через Интернет обращаться в компетентные органы Испании с просьбой о назначении встречи для осуществления обмена. Так, для этого необходимо предоставить номер идентификационного удостоверения гражданина Украины, выданного испанскими органами, название провинции Испании, где он проживает, номер национального документа, удостоверяющего личность, номер украинского удостоверения водителя, а также место и дату выдачи данного удостоверения. Отметим, что соглашение вступит в силу через 60 дней с даты получения дипломатическими каналами последнего сообщения о выполнении соответствующих внутригосударственных процедур.