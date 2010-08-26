Житомирянин переоборудовал автомобиль под самогонную станцию

Милиционеры Житомирского района изъяли у крестьянина 830 литров самогонной браги. Об этом Главреду сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины. В ходе оперативной отработки работники милиции установили, что в с. Озерянка растут масштабы самогоноварения. При осмотре хозяйства одного из жителей села было обнаружено и изъято 830 литров самогонный закваски, 30 литров самогона и самогонный аппарат. В этом году это наибольшее количество самогонный закваски, которая была изъята милицией на территории Житомирского района. Сначала злоумышленник и его жена не спешили «сдавать свои позиции», настаивая, что никакой самогонки они не имеют и не продают. Однако в конце концов мужчина решил взять вину на себя и показал место расположения своей завода. Им оказался микроавтобус «Фольксваген - Транспортер». Все пассажирские места, кроме передних водительских были сняты, на их месте стояли бочки с закваской и самогонный аппарат. Относительно предприимчивого гражданина пока возбуждено уголовное дело по статье 203 Уголовного кодекса Украины (занятие запрещенными видами хозяйственной деятельности), предусматривающей наказание в виде штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.