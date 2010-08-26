Россия планирует использовать украинцев как пушечное мясо?

Россия заинтересована в человеческих ресурсах Украины, поскольку мужское население можно было бы задействовать для войны на Кавказе. Об этом, как сообщает ТСН, заявил генерал-лейтенант СБУ Александр Скипальский, который до распада СССР служил в КГБ, а затем возглавлял управление контрразведки СБУ. «России нужно удерживать Кавказ, а мусульманин мусульманина бить не будет. Поэтому заинтересованы в военном мясе. Суворов Суворовым, но Альпы штурмовали солдаты, из которых минимум половина были украинцами. Матрос Кошка - из Полтавы. В Севастополе на военном кладбище похоронено 2700 волынян! Еще Черкасский полк, Черниговский. Без украинского сержанта Петренко россиянам трудно», - пояснил он. По словам Скипальского, российская разведка также стремится установить контроль над украинским интеллектуальным потенциалом. «Им не удается запустить свою «Булаву». До сих пор российский ядерный щит существует при значительной поддержке украинского «Южмаша», - считает он. «Два года назад Медведев, поздравляя российских разведчиков и контрразведчиков, благодарил их за то, что Украина не вступила в НАТО. Нас переиграли! Российские службы имеют опыт со времен Ивана Грозного - это 500 лет! Перебранный, отшлифованный, научно обоснованный. А что у нас? Свято место пусто не бывает. Не работает украинская церковь - будет работать московская», - добавил Скипальский.