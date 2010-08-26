Кремень поддержал Януковича

Президент Академии педагогических наук Украины, экс-министр образования Василий Кремень поддерживает инициативу Президента Виктора Януковича о реформировании системы образования. В частности, Кремень предлагает убрать техникумы и колледжи из системы высшего образования. Об этом он заявил на заседании Общественного гуманитарного совета, которое проходит сегодня в Киеве, сообщает УНИАН. Креминь объяснил, что такие виды учебных заведений как техникумы и колледжи не могут входить в систему высшего образования, поскольку в них не осуществляется научная деятельность. Также, считает Кремень, в Украине необходимо провести объединение многих высших учебных заведений. «Ну не может быть в районном центре по три университета», - считает он. По его убеждению, необходимо создать большие интегрированные университеты, помочь им развить хорошую материальную базу и таким образом повысить конкурентоспособность украинского высшего образования.